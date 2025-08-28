Gleich nebenan liegt das Hotel Rosenlaui. In dem altehrwürdigen Gasthaus wird man beim Schritt über die Türschwelle in die Zeit der Belle-Epoque zurückversetzt. Die Geschichte des Hotels erzählt auch von den Anfängen des Tourismus in der Schweiz: als Pioniere die Alpen eroberten und in diesen noblen Räumen ihre Erfahrungen austauschten. Den Betreibern des traditionsreichen Hauses, der Familie Kehrli, liegt die Hotelgeschichte und die Erhaltung des viktorianischen Baustils samt seiner heute fast schon kitschig anmutenden Schnörkel am Herzen. Auf liebevolle Art scheint das Hotel aus der Zeit gefallen. Auf Wlan, Fernseher oder Handyempfang wird hier ganz bewusst verzichtet.