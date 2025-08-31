Mit dem Postauto durch die Schweiz: Im Palm Express bis ins Tessin (Folge 2)

Erico Crameri fährt die Strecke von St. Moritz nach Lugano bald 40 Jahre. Langweilig wird ihm dabei nie, die Route ist einfach zu abwechslungsreich: Der erste Teil des Palm Express’ führt entlang der Oberengadiner Seen. Im Seitental Val Fex ist Roger Rominger zuhause. Er hat sich einen Namen gemacht für seine Damast-Messer. Täglich sprühen Funken in seiner Werkstatt, wo er mit Liebe und Perfektion die Einzelstücke von Hand anfertigt. Ein Steinwurf entfernt – der Malojapass. Crameri schlängelt das Postauto in 22 Spitzkehren sicher ins Bergell.