Mit dem Postauto durch die Schweiz: Im Steilanstieg auf die Griesalp (Folge 4)

Postautochauffeur Geri Inniger ist aber nicht nur motorisierter Fremdenführer. Er bringt die Kinder der Gastwirtfamilie Sieber in Schule und Kindergarten. Auch ihre Eltern sind auf das Postauto angewiesen. Ihnen kutschiert Geri die Gäste ins historische Hotel „Am Waldrand“. Pflanzensammlerin Rahel Wittwer lässt sich vom Postauto gerne Richtung Hexenkessel chauffieren. Der gehört – wie der 100 Meter hohe Dündenfall – zu den Attraktionen der Strecke. Nur einer würde nie ins Postauto steigen: Lukas von Känel. Er nimmt immer nur das Mountainbike. Für seinen seltenen Beruf braucht er Kondition. Hoch über der Endstation Griesalp, in den zerklüfteten Felswänden ist er auf der Suche nach Schätzen. Kristallen, die seit Millionen von Jahren im Inneren der Berge schlummern…