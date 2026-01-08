Giraffen sind die bevorzugten Beutetiere der alten Rudelanführerin

Quelle: ORF/Into Nature Productions/Lianne Steenkamp

Die "Universum"-Dokumentation "Wüstenkönige - Die Löwen der Namib" begleitet drei Löwenweibchen mit ihren fünf Jungen durch die Wüste Namib. Hautnah erlebt das Publikum die entscheidenden Phasen des Abkapselns von den Müttern bis hin zur ersten selbstständigen erfolgreichen Jagd der jungen Löwengang, von den Filmemachern liebevoll als die "Fünf Musketiere" bezeichnet. Zugleich ist der Film ein berührendes Dokument über das Überleben in der gnadenlosen Wüste und über die möglicherweise bereits letzte Generation dieser Spezies.



Für zwei Jahre haben die jungen Filmemacher Will und Lianne Steenkamp Wohnung und Bett gegen Geländewagen und Schlafsack getauscht, um an der Seite eines Löwenrudels in der Wüste zu leben. In beeindruckenden Bildern tauchen sie ein in das Leben im Hoanib-Becken der Namib-Wüste und erzählen eine Geschichte voller Emotionen. Den engagierten Kameraleuten gelang etwas, was zuvor noch nie geschafft wurde: Sie konnten lückenlos all die entscheidenden Momente im Heranwachsen der prächtigen Tiere miterleben und mit der Filmkamera dokumentieren. Das porträtierte Löwenrudel setzt sich aus einer sehr erfahrenen Löwin, ihren beiden erwachsenen Töchtern und deren fünf heranwachsenden männlichen Nachkommen an der Schwelle zum Erwachsenenalter zusammen. Die alte Löwin ist die wohl faszinierendste Löwin der Wüste: Bereits 17 Jahre alt, ist sie routiniert im Jagen wie kaum ein anderes Tier und trotz ihres hohen Alters mutig und wild - und nach wie vor so kräftig, dass sie ganz vorne steht, wenn es darum geht, Beute zu machen; ihre Spezialität: die Jagd auf Giraffen.