Philip Stander hat diese Löwengruppe in einem einzigartigen Projekt von ihrer Geburt an beobachtet. Seine große Hoffnung ist, dass dieser einzigartige Wurf der schwindenden Löwenpopulation in der Wüste neue Stabilität gibt. "Die Wüstenlöwen der Namib - Aufbruch und Wiederkehr" ist die Fortsetzung des international bereits vielfach ausgezeichneten "Universum"-Films über die "Wüstenkönige", der für einen "Emmy-Award" für die "Beste Kamera" in der Kategorie "Dokumentation" nominiert war. Die nun fertig gestellte Fortsetzung, der nicht weniger emotionale zweite Teil mit dem Titel "Die Wüstenlöwen der Namib - Aufbruch und Wiederkehr", ist in aufwendigen Dreharbeiten und mit viel persönlichem Einsatz unter der Regie von Lianne und Will Steenkamp entstanden.