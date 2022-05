Mit dem Postauto durch die Schweiz: Im Palm Express bis ins Tessin (Folge 2)

Crameris nächste Station – Lago di Lugano. In den Sommermonaten schippert hier jeden Abend ein Kursschiff von Grotto zu Grotto. In den traditionellen Restaurants am Wasser wird Tessiner Küche serviert – bei Sonnenuntergang über dem See und mit Blick auf Lugano, von wo der Palm Express am nächsten Tag wieder in Richtung St. Moritz aufbricht.