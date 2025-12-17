Hauptnavigation

Dokumentation

Großbritannien - Im Rhythmus der Natur: Küste Pembrokeshire

Pembrokeshire im Südwesten von Wales ist durch seine zerklüftete Küstenlinie geprägt. Klippen, an denen Tausende Seevögel brüten, wechseln sich ab mit weiten Stränden und Fischerdörfern.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2019
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.01.2029

Mehr

Grossbritannien im Rhythmus der Natur Sendetypical mit Logo 2400x1350 16zu9

Großbritannien - Im Rhythmus der Natur

Der Hafen von Solva ist Heimat des Fischers Jono Voyce, der zu jeder Jahreszeit hinausfährt und Krustentiere fängt. Der Film begleitet ihn durchs Jahr - ebenso wie Papageitaucher, Kegelrobben und andere wilde Bewohner dieser Küste und ihrer Inseln.

Ein Küstenraum im Jahreslauf

Im Sommer kommen zahlreiche Touristen an die Strände von Pembrokeshire. Zu den Attraktionen des Gebiets zählt eine Bootsfahrt entlang der Küste und hinaus zu den Inseln Ramsey, Skomer und Grassholm. Hier brüten Meeresvögel wie Lummen, Sturmtaucher, Wellenläufer und Basstölpel.

Im Winter gehören Land und Küste wieder ganz den Einheimischen, die in der Kathedrale von St. Davids Weihnachten feiern und sich am Strand von Saundersfoot zum Neujahrsschwimmen treffen.

Schutzräume für seltene Arten

Die Vielfalt drei ganz verschiedener Naturräume Großbritanniens im Mittelpunkt: Eindrucksvolle Blicke in ein Jahr im Leben seltener Tiere sowie der Menschen, die sie und die Landschaften schützen.

