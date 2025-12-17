Hauptnavigation

Großbritannien - Im Rhythmus der Natur

Wie Landschaften, Tiere und Menschen in Großbritannien im Takt der Natur leben.

Die Fens

Die Fens im Osten Englands sind von Wasser geprägt: flaches Schwemmland mit Flüssen, reich an Vogelarten. Fruchtbare Böden machen die Region zur Kornkammer Englands.

Von schroffen Küsten über weite Moorlandschaften bis zu alten Wäldern: Großbritanniens Natur bestimmt den Rhythmus des Lebens auf den Inseln. Tiere, Landschaften und Menschen leben im Wechsel der Jahreszeiten.

