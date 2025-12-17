Dokumentation
Großbritannien - Im Rhythmus der Natur: Die Fens
Die Fens im Osten Englands sind von Wasser geprägt. In diesem flachen, von Flüssen durchzogenen Schwemmland leben zahlreiche Vogelarten, fruchtbare Böden machen es zur Kornkammer Englands.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2019
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.01.2029
Mit spektakulären Zeitrafferaufnahmen führt der Film durch ein Jahr in den Fens und begleitet den Bauern Nicholas Watts bei seiner Arbeit. Der Farmer versteht sich auch als Landschaftsschützer. Seine Konik-Ponys und Wasserbüffel helfen ihm dabei.
Spuren einer verlorenen Landschaft
Der weitaus größte Teil der Fens ist seit dem 19. Jahrhundert entwässert und liegt dadurch tiefer als der Meeresspiegel. Doch einige kleine Naturschutzgebiete lassen noch ahnen, wie vielfältig die Moor- und Marschgebiete ursprünglich waren. Im Sommer zeigen sich seltene Gäste wie Kuckuck und Rohrweihe, im Winter rasten Tausende Singschwäne aus dem Norden Skandinaviens und Sibiriens in den flachen Seen der Fens.
Die Vielfalt drei ganz verschiedener Naturräume Großbritanniens im Mittelpunkt: Eindrucksvolle Blicke in ein Jahr im Leben seltener Tiere sowie der Menschen, die sie und die Landschaften schützen.