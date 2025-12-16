Hauptnavigation

Großbritannien - Im Rhythmus der Natur: Die North Yorks Moors

Im Nordosten Englands liegt die uralte Kulturlandschaft der North York Moors, geschützt durch einen Nationalpark. Heide und Hochmoore prägen das von tiefen Flusstälern durchzogene Hügelland.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2019
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.01.2029

Seit Jahrhunderten weiden Schafe das Hochland der Moors ab. Spektakuläre Aufnahmen zeigen, wie sich die Natur rund um eine Farm im Lauf des Jahres verändert - vom schneereichen Winter über erste Frühlingsblumen bis zur Heideblüte im Spätsommer.

Offene Landschaft für seltene Arten

Zwar fegen Wind und Wetter ungebremst über die North York Moors hinweg, doch auf diesen Hügeln wüchse Wald, wenn sie sich selbst überlassen wären. Menschliche Eingriffe sorgen dafür, dass Heide und Moorland erhalten bleiben. Die wichtigsten Landschaftspfleger sind einheimische Swaledale-Schafe, die gut mit den rauen Bedingungen des Hochlands zurechtkommen. Sie halten die Landschaft für seltene Vogelarten offen, so wie Große Brachvögel und Schottische Moorschneehühner.

Die Vielfalt drei ganz verschiedener Naturräume Großbritanniens im Mittelpunkt: Eindrucksvolle Blicke in ein Jahr im Leben seltener Tiere sowie der Menschen, die sie und die Landschaften schützen.

