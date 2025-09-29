Hauptnavigation

Die Pyrenäen (4/4): Gipfelstürmer und Sterneköche

Die letzte Etappe führt ins Baskenland. Ganz im Westen enden die Pyrenäen am atlantischen Ozean. In der Bucht von Saint-Jean-de-Luz verankert ein Winzer seine Weinfässer am Meeresgrund.

Die Pyrenäen

Dort überlässt er sie dem Wechsel der Gezeiten. Teresa Etxarri führt eine rollende Tierarztpraxis. Sie ist die einzige Tierärztin in der ganzen Region bei Mezkiritz. Bei Riglos befindet sich ein heiliger Tempel für den Klettersport.

Ursi Abajo war dort einst Pionier an den steilen Wänden.

Die vierteilige Dokureihe „Die Pyrenäen“ zeigt die beeindruckende Welt der Pyrenäen. Die Berge haben das Salz der Meere in sich und den Honig der Akazien, den Geruch des Schnees und den der Lilien.

