Die Pyrenäen (2/4): Unter Sternen und Schafen
Diese Etappe der Reise führt in die französischen Hochpyrenäen, zu einem Universum aus Sternen über dem Pic du Midi, zu einem riesigen weißen Hund und auf den Monte Perdido.
Vom Pic du Midi aus ist die Weite des Universums ebenso sichtbar wie die höchsten Gipfel der Pyrenäen. Weiter unten wacht über die Schafherden der Patou, ein Hund mit sanftem Blick, der es mit Wölfen und Bären aufnimmt.
Auf dem Monte Perdido besucht der Geologe Nacho López mit seiner Expedition einen der letzten Gletscher des Gebirges.
Die vierteilige Dokureihe „Die Pyrenäen“ zeigt die beeindruckende Welt der Pyrenäen. Die Berge haben das Salz der Meere in sich und den Honig der Akazien, den Geruch des Schnees und den der Lilien.