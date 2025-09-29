Hauptnavigation

Die Pyrenäen (3/4): Feuerläufer und Knochenfresser

Diese Etappe der Reise durch die Pyrenäen führt nach Aragon und Navarra. Im Ordesa Nationalpark lebt der Bartgeier, eine der größten und schönsten Greifvogelarten Europas.

Sein spanischer Name „Quebrantahueso“, Knochenbrecher, verweist darauf, dass er sich nur von Tierknochen ernährt. Im Tal der Feuerläufer bei Isil besteht der Horizont nur aus Himmel und Bergen.

Wenn sich zur Sommersonnenwende eine Schlange aus Menschen mit brennenden Baumstämmen den Berg hinab bewegt, scheint die Zeit stehengeblieben zu sein.

Die vierteilige Dokureihe „Die Pyrenäen“ zeigt die beeindruckende Welt der Pyrenäen. Die Berge haben das Salz der Meere in sich und den Honig der Akazien, den Geruch des Schnees und den der Lilien.

Weiteres aus den Pyrenäen:

