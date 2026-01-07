Hauptnavigation

Junges Paar mit Lamafohlen

Dokumentation

Bergbauernleben - Der Frühling

"Bergbauernleben" porträtiert in dieser Neuproduktion vier Bergbauernfamilien, in vier unterschiedlichen Lebenswelten mit ihren geografischen, regionalen, sozialen, familiären Besonderheiten und Herausforderungen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.02.2026
14:05 - 14:55 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Lesachtal; Helene und Altbäuerin Brigitte Lugger

Bergbauernleben

Der Frühling ist der erste Quadrant des Jahres, Zeit des Erwachens in der Natur und im Haus.

Frau in Traktorschaufel, Traktor wird von Jungen gefahren
Fusch - Birgit Livio-Schattbacher
Quelle: ORF/Epo-Film/Nela-Valentina Pichl

Die Wiesen sind zartgrün, das Land frisch und prachtvoll im Licht der länger werdenden Tage. Frühlingsputz im Haus und in der Natur: Winterstürme und Borkenkäfer haben einiges angerichtet. Der Wald und die Bergwiesen müssen von Ästen geräumt werden. Überall wird jetzt der Boden fit gemacht, Äcker und Wiesen mit organischem Dung versorgt, der Garten bestellt, Gemüse gepflanzt und der Kräutergarten angelegt.

Eine Dokumentation von Stefan Pichl

Das Bergbauern-Jahr

