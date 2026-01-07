Hauptnavigation

Bergbauernleben - Der Herbst

Vier Bergbauernfamilien aus Salzburg, Tirol, Kärnten und der Steiermark im Wandel der Jahreszeiten werden in einer neuen Dokumentationsreihe begleitet.

Datum:
06.02.2026
15:50 - 16:40 Uhr
Lesachtal; Helene und Altbäuerin Brigitte Lugger

Bergbauernleben

Die vorgestellten "Bioniere" sind Bauern aus Leidenschaft. Durch ihre nachhaltige Lebensweise sind sie gleichermaßen Bewahrer und Erhalter von regionalem Kulturgut und Visionäre eines Zukunftswandels.

die Schattbachers
Die Schattbachers haben für den Winter vorgesorgt
Quelle: ORF/Epo Film

Eine ressourcenschonende Führung ihrer Höfe ist den Biobauern oberste Priorität und eint sie in ihrer Lebensweise. Die Dokumentarreihe ermöglicht spannende und authentische Einblicke in die vielfältigen Tätigkeiten der Bauernfamilien. Familie Berger vom Frienerhof in der Ramsau nutzt die Zeit gern für Waldbäder. Familie Lugger aus dem Lesachtal geht klettern. In Kitzbühel dehnen sich die Alpakaspaziergänge.
Nur in Fusch ist Hochsaison. Während Birgit Schattbacher mit der Verarbeitung der Rosenblütenernte beschäftigt ist, hat für ihren Mann Josef die Reisezeit begonnen. Jetzt bringen die Skirennläuferinnen auf den Schnee, was sie im Frühling und Sommer trainiert haben und bereiten sich auf die Siege des Winters vor.

Claudia und Georg Berger
Claudia und Georg Berger ernten die letzten Kräuter vor der Winterruhe. Im Winter wird der Beifuß in den Rauhnächten verräuchert. Er soll Haus und Hof vor Unheil schützen.
Quelle: ORF/Epo-Film.

Der Sommer naht dem Ende, es herbstelt bunt und strahlend. Die Tage werden kürzer und in den Bergen duftet es bereits nach Schnee.

Erntedank besiegelt die tiefe Verbundenheit zwischen Mensch und Natur. Ob beim Almabtrieb oder im abwechslungsreichen Alltag der Bauern und Bäuerinnen - Die Dokumentation beleuchtet den farbenfrohen Herbst im Leben der "Bioniere".

Eine Dokumentation von Stefan Pichl

