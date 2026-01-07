Zwischen schneebedeckten Gipfeln und saftigen Almen erzählt „Bergbauernleben“ vom Alltag der Menschen, die im Rhythmus der Natur leben. In vier eindrucksvollen Teilen begleitet die Serie Bergbäuerinnen und Bergbauern durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter – jede Jahreszeit mit ihren eigenen Herausforderungen, Hoffnungen und Traditionen. Von der ersten Aussaat über die arbeitsreichen Monate auf der Alm bis hin zur Erntezeit und der stillen Einkehr im Winter zeigt die Serie, wie eng Mensch, Tier und Landschaft miteinander verbunden sind. Authentisch, berührend und zeitlos – ein Leben hoch oben, geprägt von harter Arbeit und großer Liebe zur Natur.