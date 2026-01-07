Hauptnavigation

Winter im Lesachtal, Maria Luggau, Lesachtal unter der Schneedecke.

Dokumentation

Bergbauernleben - Der Winter

"Bergbauernleben" porträtiert in dieser Neuproduktion vier Bergbauernfamilien, in vier unterschiedlichen Lebenswelten mit ihren geografischen, regionalen, sozialen, familiären Besonderheiten und Herausforderungen.

03.02.2026
14:40 - 15:30 Uhr
D / CH / A

Lesachtal; Helene und Altbäuerin Brigitte Lugger

ein Eistannenbäumchen mit Weihnachtstern auf der Spitze, Eiskristalle und ein Hirschkäfer der von rechts ins Bild ragt

Weihnachtszauber

Jede Folge beschreibt den Zeitraum einer Jahreszeit im Leben der vier Familien.

Alpakas
Alpakas sind auch im Winter gerne im Freien.
Quelle: ORF/Epo-Film.

Der Winter ist die vierte Jahreszeit, die Nacht des Jahres. Die Bergwelt schläft, die Natur fährt ihre Energie herunter, die Tiere den Stoffwechsel, und auch das Leben der Menschen wird stiller.

Die Luft riecht nach Schnee, die Erde ruht sich aus, die Pflanzen haben sich endgültig zurückgezogen. Es ist die Zeit des Rückzugs, die Zeit, Geschichten zu erzählen, zu kochen und zu backen, Traditionen zu pflegen, einander näherzurücken, die Zeit der kleinen Dinge.

Eine Dokumentation von Manuela Strihavka.

