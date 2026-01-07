Dokumentation
Bergbauernleben - Der Winter
"Bergbauernleben" porträtiert in dieser Neuproduktion vier Bergbauernfamilien, in vier unterschiedlichen Lebenswelten mit ihren geografischen, regionalen, sozialen, familiären Besonderheiten und Herausforderungen.
Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
- 03.02.2026
- 14:40 - 15:30 Uhr
Verfügbar in
- D / CH / A
Jede Folge beschreibt den Zeitraum einer Jahreszeit im Leben der vier Familien.
Der Winter ist die vierte Jahreszeit, die Nacht des Jahres. Die Bergwelt schläft, die Natur fährt ihre Energie herunter, die Tiere den Stoffwechsel, und auch das Leben der Menschen wird stiller.
Die Luft riecht nach Schnee, die Erde ruht sich aus, die Pflanzen haben sich endgültig zurückgezogen. Es ist die Zeit des Rückzugs, die Zeit, Geschichten zu erzählen, zu kochen und zu backen, Traditionen zu pflegen, einander näherzurücken, die Zeit der kleinen Dinge.
Eine Dokumentation von Manuela Strihavka.