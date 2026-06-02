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Zwei Hundeschlitten in der einsamen Winterlandschaft Lapplands.

Abenteuer Lappland

Die Husky-Tour des Lebens.

Dokumentation -

Die Husky-Tour des Lebens

Lappland im Dezember 2019, Minusgrade, 200 Kilometer unterwegs in der Wildnis mit Schlittenhunden, übernachtet wird in Zelten.

Sendungsbereich:
Abenteuer Lappland

Fünf Personen, ein Mann und vier Frauen, erfüllen sich in Lappland einen lang gehegten Traum: Sie alle nehmen ein Abenteuer auf sich, das sie aus ihrem gewohnten Alltag reisst. Sie sind für fünf Tage weg von der Zivilisation mit Schlittenhunden in der Wildnis von Lappland unterwegs. 

200 Kilometer legen sie mit einem eigenen Gespann von jeweils fünf Huskys zurück. Sie sind für ihre Tiere verantwortlich, müssen sie füttern und in der Kälte versorgen. Sie müssen eine Beziehung zu ihnen aufbauen und lernen, dass die Tiere im Mittelpunkt stehen. Es ist eine Tour voller Schönheiten, Dämmerlicht, Schnee und Dunkelheit. 

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