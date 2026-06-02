Dokumentation
Abenteuer Lappland: Die Husky-Tour des Lebens
Lappland im Dezember 2019, Minusgrade, 200 Kilometer unterwegs in der Wildnis mit Schlittenhunden, übernachtet wird in Zelten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.12.2026
Fünf Abenteurer nehmen sich kurz vor Weihnachten eine Auszeit und wagen sich auf diese einmalige Reise, die ihr Leben verändern wird.
Fünf Personen, ein Mann und vier Frauen, erfüllen sich in Lappland einen langgehegten Traum: der Brunnenmeister aus Giswil, Armin Berchtold, 60, die ehemalige Spitzen-Bobfahrerin Michelle Huwiler, 32, die 3-fache Mutter, Psychologin und Universitätsdozentin Barbara Studer, 35 , sowie Silvia Lerch, 46, die für eine Versicherungsgesellschaft arbeitet und vor vier Jahren an Parkinson erkrankt ist und die junge HR Managerin Martina Schweizer, 27.
Sie alle nehmen ein Abenteuer auf sich, das sie aus ihrem gewohnten Alltag reisst. Sie sind für fünf Tage weg von der Zivilisation mit Schlittenhunden in der Wildnis Lapplands unterwegs. Die wenigsten von ihnen haben Erfahrung im Umgang mit Schlittenhunden und haben noch nie in Zelten bei bis zu minus 20 Grad übernachtet.
200 Kilometer legen sie mit einem eigenen Gespann von jeweils fünf Huskies in den fünf Tagen zurück. Sie sind für ihre Tiere verantwortlich, müssen sie füttern und in der Kälte versorgen. Sie müssen eine Beziehung zu ihnen aufbauen und lernen, dass die Tiere im Mittelpunkt stehen. Es ist eine Tour voller Schönheiten, Dämmerlicht, Schnee und Dunkelheit. Es ist eine Geschichte über Menschen, die an ihre persönlichen Grenzen kommen, diese gemeinsam überwinden müssen und mit ihren Hunden als Gruppe zusammenwachsen, um ans Ziel zu kommen.
Geführt werden sie von dem finnischen Guide und Musher Juho Ylipiessa, der auf der Husky Ranch in Lappland südlich von Kittilä stationiert ist. Die Tour führt quer durch den Nationalpark von Kansallispuisto, wo auch die Begehung eines 200 Meter hohen Berges geplant ist.
«Abenteuer Lappland» ist analog der erfolgreichen Serie «Abenteuer Alpen» auf einer authentischen Geschichte aufgebaut, in der fünf Menschen auf ihrer Reise, weg aus dem Alltag, in die Natur begleitet werden.