Dokumentation
Abenteuer Lappland: Die Husky-Tour des Lebens (1/3)
Fünf Schweizer Abenteurer sind auf einer Husky-Tour in der Wildnis von Finnland. Musher Juho hat viel zu tun: Silvias Hund verletzt sich, im Hundegespann von Armin bricht ein Rangkampf aus und die kalten Nächte überfordern die Gruppe.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.12.2026
Das erhoffte Natur-Erlebnis entpuppt sich als harte Arbeit.
Fünf Fremde treffen im finnischen Kolari aufeinander. Armin stellt erstaunt fest, dass er mit vier Frauen unterwegs sein wird. Gemeinsam wollen sie sich einen lang gehegten Traum erfüllen: eine einwöchige Tour mit fünf Huskys im tief verschneiten Winter Lapplands, abseits der Zivilisation.
Auf der Farm von Musher Juho Ylipiessa erhalten sie eine Einführung. Denn niemand hat grosse Erfahrung mit langen Hundeschlitten-Touren. Die Nächte werden – so nah am Polarkreis – lang sein und das Tageslicht ist knapp.
Kaum gestartet, hat Musher Juho Ylipiessa alle Hände voll zu tun: Die Gruppe von Hundeschlitten-Neulingen ist überfordert. Sie müssen lernen, wie sie die Hunde versorgen, wie sie Essen kochen und wie sie in der Winterkälte im Zelt auf Rentier-Fellen übernachten. Das erhoffte Naturerlebnis entpuppt sich als knochenharte Arbeit.
Besonders für Silvia ist die Tour eine spezielle Herausforderung, da bei ihr vor vier Jahren Parkinson diagnostiziert wurde. Sie will – vielleicht zum letzten Mal – eine solche Reise erleben. Bereits am ersten Tag der Tour verletzt sich Silvias Hund am Vorderlauf, sie muss von nun an mit einem Vierergespann auskommen. Im Hundeteam von Armin bricht ein Rangkampf aus, der junge Hund Cooper wird gebissen und vom erfahrenen Hund Ballack in die Schranken gewiesen. Armin muss lernen, seine Hunde im Griff zu haben.