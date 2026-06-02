Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Abenteuer Lappland
  4. Abenteuer Lappland: Die Husky-Tour des Lebens (3/3)

Dokumentation

Abenteuer Lappland: Die Husky-Tour des Lebens (3/3)

Auf die Hundeschlitten-Neulinge wartet die längste Tour. Alle bewundern die Leistung und Loyalität der Tiere. Martina will nicht mehr ohne ihre Lieblingshündin nach Hause. Musher Juho erzählt, was einen starken Husky ausmacht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.12.2026

Mehr

Eine Streicheleinheit für die Huskys von Martina Schweizer

Abenteuer Lappland

In der Weite und Ruhe merken alle, dass sie im Leben etwas ändern wollen.

Die längste Tour mit gut 50 Kilometern steht an. Sie müssen am Morgen als erstes einen steilen Aufstieg und eine heikle Abfahrt auf dünnen Kufen bewältigen. Selbst für erfahrene Hundeschlittenführerinnen und -führer ist die Etappe eine Herausforderung. Doch alle wollen den Tag nochmals geniessen, denn die Reise neigt sich dem Ende zu.

Nach vier Tagen haben alle eine enge Beziehung zu ihren Tieren aufgebaut. Die Vorstellung, zu Hause wieder ohne ihre Lieblinge auskommen zu müssen, führt zu Tränen. Martina will ihre Lieblingshündin am liebsten mit nach Hause nehmen. Gleichzeitig weiss sie aber, dass es mit einem vollgepackten Berufsleben nicht möglich ist, einem Hund gerecht zu werden.

Alle bewundern die Leistung der Tiere, ihre Kraft und Loyalität. Musher Juho Ylipiessa erzählt, wie die Alaskan Huskys in ihrer Fähigkeit, lange und schnell zu laufen, unübertroffen sind. Trotz ihrer Wildheit sind die Hunde umgänglich und freundlich.

Die Tour neigt sich dem Ende zu. An niemandem ist die Reise abseits der Hektik des Alltags spurlos vorbeigegangen. Alle fangen an zu philosophieren, wie sie ihr Leben verändern können. Denn die Ruhe und Gelassenheit, die sie draussen in der Natur spüren, wird im Alltag bald nicht mehr da sein. Silvia geht mit einem grossen Erfolgserlebnis nach Hause. Sie hat das Abenteuer trotz Parkinson durchgestanden und eine Wette mit ihrem Arzt gewonnen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.