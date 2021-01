Terra X bietet ein besonderes Bildungsangebot an, das sich vor allem an Schülerinnen, Schüler und Lehrende, aber auch an andere Wissensinteressierte richtet.



In der ZDFmediathek unter "Terra X plus Schule" und auf dem YouTube-Kanal "Terra X plus" erscheinen jede Woche zwei drei- bis achtminütige Erklärvideos, zunächst zu den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik.