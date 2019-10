Wissen

Abenteuer Neuseeland (1/2) - Aufbruch der Glücksritter

Tiefe Regenwälder, riesige Gletscher, fauchende Vulkane, eine zerklüftete Küste: An kaum einem anderen Ort der Welt prallen so viele Landschaftsformen aufeinander wie in Neuseeland.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2014

Datum: 31.10.2019