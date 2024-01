Digitaler Wandel

Die GRÜNEN wollen technische Innovationen in der Datenforschung und Anonymisierungstechnologien voran bringen. Dabei soll die öffentliche Hand in der IT-Sicherheit Vorreiter sein. Vor allem "innovative und datenschutzfreundliche Unternehmen [will die Partei] als digitales Alleinstellungsmerkmal Europas fördern und „Privacy by Design“ und „Data Protection made in Europe“ zum Wettbewerbsvorteil machen."



Das Urheberrecht soll einem technischen Wandel unterzogen werden. Zum einen sollen Täter strafrechtlich verfolgt und entsprechende Inhalte gelöscht werden. Zum anderen seien Uploadfilter ein falscher Ansatz und fehlerhafte Technologie. "An ihrer Stelle [sollen] neue Vergütungsmodelle eingeführt werden, die eine einfache und legale Onlinenutzung von geschützten Werken ermöglichen, wie zum Beispiel eine Pauschalabgabe für Onlineplattformen, die Inhalte kuratieren."