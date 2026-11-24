Wissen
Zauberpilze gegen Depressionen?
LSD, Psilocybin und MDMA galten lange als gefährliche Drogen. Heute erforschen Psychiater ihr Potenzial bei Depressionen, Ängsten und Traumafolgen. Was macht die Substanzen so vielversprechend?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 24.11.2031
NANO Themen
Science Date mit Gregor Hasler
Der Schweizer Psychiater Gregor Hasler setzt Psychedelika wie LSD, Psilocybin oder MDMA bei Depressionen, Angststörungen und Traumafolgen ein. Sie fördern die Neu-roplastizität des Gehirns und können festgefahrene Muster lösen, es bilden sich neue Synapsen und Verbindungen zwischen Gehirnzellen. Eine Psychotherapie kann in die-ser Phase intensiv wirken und einen Neustart ermöglichen. Für Gregor Hasler ist das Potenzial der Substanzen längst nicht ausgereizt.
Parkinson durch Pestizide?
Weltweit steigt die Zahl der Parkinson-Erkrankungen. Besonders im Fokus stehen Landwirte, die über Jahre mit Pestiziden und anderen Umweltgiften in Kontakt kommen. Studien aus mehreren europäischen Ländern deuten auf einen Zusammenhang hin. In Deutschland ist Parkinson seit August 2026 als Berufskrankheit anerkannt.
Mobilitäts-Challenge im Test
Einen Monat lang aufs Auto verzichten und auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad umsteigen: Programme wie «Bike to Work» oder die «31 Days Challenge» sollen nachhaltige Mobilität fördern. Eine Studie der ZHAW zeigt jedoch: Besonders profitieren Menschen, die ohnehin offen für einen Umstieg sind. Denn Gewohnheiten zu ändern bleibt eine Herausforderung.
Wildtierbrücke in L.A.
Die neue Wallis Annenberg Wildlife Crossing Bridge in Los Angeles soll Wildtieren eine sichere Querung über einen viel befahrenen Highway ermöglichen. Wildbrücken gel-ten als äußerst wirksam gegen Wildunfälle. Über 60 Kameras dokumentieren, welche Tiere die Verbindung zwischen Küste und Santa Monica