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Psychiater Gregor Hasler: Schocktherapie mit LSD, Psylocibin & Co
Wenn Depressionen, Ängste oder Traumafolgen kaum noch behandelbar scheinen, setzt der Schweizer Psychiater Gregor Hasler auf Psychedelika. Seine Erfahrungen zeigen ihr Potenzial. Ingolf Baur hat ihn für ein Science Date getroffen.
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Psychedelika als neue Chance bei psychischen Erkrankungen?
Menschen mit schweren Depressionen oder Angsterkrankungen, bei denen klassische Medikamente keine Wirkung mehr zeigen, könnten von Psychedelika profitieren. Der Schweizer Psychiater Gregor Hasler hat bereits Dutzende Patientinnen und Patienten mit diesen Substanzen behandelt. Nach seinen Erfahrungen konnten viele von ihnen davon profitieren.
Was im Gehirn passiert
Substanzen wie LSD, Psilocybin oder Ecstasy beeinflussen die Kommunikation im Gehirn. Nach Haslers Einschätzung treten dabei Hirnregionen miteinander in Kontakt, die normalerweise kaum miteinander verbunden sind. Festgefahrene Denk- und Verhaltensmuster könnten dadurch aufgebrochen werden. Zudem regen Psychedelika die Neuroplastizität des Gehirns an. Es entstehen neue Verbindungen zwischen Nervenzellen und neue Synapsen. In dieser Phase kann eine begleitende Psychotherapie besonders wirksam sein und dabei helfen, nachhaltige Veränderungen anzustoßen.
Hilfe bei Depressionen und Traumata
Vor allem Psilocybin, der Wirkstoff sogenannter Magic Mushrooms, gilt als vielversprechend für Menschen mit therapieresistenten Depressionen. Auch die Behandlung von Traumafolgen könnte von psychoaktiven Substanzen profitieren. Unter Ecstasy, das in der Therapie als MDMA eingesetzt wird, lassen sich belastende Erfahrungen unter bestimmten Bedingungen oft besser bearbeiten.
Potenzial über die Psychiatrie hinaus?
Forschende untersuchen zudem, ob Psychedelika auch kognitiven Einschränkungen im Alter vorbeugen könnten. Noch ist vieles ungeklärt. Doch für Gregor Hasler steht fest: Das Potenzial dieser Substanzen ist längst nicht ausgeschöpft.
Werden Psychedelika zur Allzweckwaffe?
Die Forschung zu Psychedelika erlebt derzeit einen Aufschwung. Erste Ergebnisse machen Hoffnung, besonders für Menschen, denen bisher kaum geholfen werden konnte. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, welche psychischen Erkrankungen tatsächlich von den Substanzen profitieren und wo ihre Grenzen liegen. Werden Psychedelika zu einem festen Bestandteil der Psychiatrie der Zukunft? Oder sind die Erwartungen größer als ihr tatsächlicher Nutzen?