Wissen
Feuer außer Kontrolle: Kann KI helfen?
Waldbrände breiten sich immer schneller aus. Eine satellitengestütze KI zeigt den Verlauf bis zu zwölf Stunden im Voraus. Das hilft Einsatzleitern, Prioritäten zu setzen und Feuer gezielt zu stoppen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 12.11.2031
NANO Themen
Waldbrände - Leben mit dem Feuer
Waldbrände geraten in Europa zunehmend außer Kontrolle: 2025 verbrannten mehr als eine Million Hektar Wald. Selbst modernste Technik stößt an Grenzen. Alexander Held vom European Fire Institute zeigt, wie sich Feuerwehren künftig besser auf Vegetationsbrände vorbereiten können.
Mit Gesprächsgast: Gregor Steinbrenner, NANO-Reporter von der Weltklimakonferenz
COP31 Drohnenabwehr in Lettland
Vom Freizeitgerät zur sicherheitspolitischen Herausforderung: Drohnen spielen heute eine zentrale Rolle bei Sabotage, Krieg und Landesverteidigung. Während Deutschland noch aufholt, sind die baltischen Staaten deutlich weiter. Wissenschaftsjournalist Manuel Stark erhält seltene Einblicke in die Entwicklung KI-gestützter Abfangdrohnen in Lettland.
Hunde erkennen menschliches Fehlverhalten
Hunde verstehen offenbar mehr soziale Regeln als bislang angenommen. Forschende der Veterinärmedizinischen Universität Wien untersuchten, wie Tiere auf menschliches Fehlverhalten reagieren. Das Ergebnis: Bei unerwarteten Gesten weiteten sich die Pupillen stärker – ein körperliches Signal dafür, dass etwas nicht den Erwartungen entspricht.