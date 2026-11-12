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  4. Rettung bei Waldbränden: KI sagt Feuerentwicklung voraus | NANO

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Feuer außer Kontrolle: Kann KI helfen?

Waldbrände breiten sich immer schneller aus. Eine satellitengestütze KI zeigt den Verlauf bis zu zwölf Stunden im Voraus. Das hilft Einsatzleitern, Prioritäten zu setzen und Feuer gezielt zu stoppen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 12.11.2031

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NANO

NANO Themen

Waldbrände - Leben mit dem Feuer

Waldbrände geraten in Europa zunehmend außer Kontrolle: 2025 verbrannten mehr als eine Million Hektar Wald. Selbst modernste Technik stößt an Grenzen. Alexander Held vom European Fire Institute zeigt, wie sich Feuerwehren künftig besser auf Vegetationsbrände vorbereiten können.

Mit Gesprächsgast: Gregor Steinbrenner, NANO-Reporter von der Weltklimakonferenz

Wissen -

Waldbrände: Leben mit dem Feuer

Mehr als eine Million Hektar Wald gingen 2025 in Flammen auf, auch 2026 litt Europa unter schweren Bränden. Selbst modernste Technik stößt an ihre Grenzen. Wie leben wir künftig mit Feuer?

Sendungsbereich:
NANO Doku
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COP31 Drohnenabwehr in Lettland

Vom Freizeitgerät zur sicherheitspolitischen Herausforderung: Drohnen spielen heute eine zentrale Rolle bei Sabotage, Krieg und Landesverteidigung. Während Deutschland noch aufholt, sind die baltischen Staaten deutlich weiter. Wissenschaftsjournalist Manuel Stark erhält seltene Einblicke in die Entwicklung KI-gestützter Abfangdrohnen in Lettland.

Hunde erkennen menschliches Fehlverhalten

Hunde verstehen offenbar mehr soziale Regeln als bislang angenommen. Forschende der Veterinärmedizinischen Universität Wien untersuchten, wie Tiere auf menschliches Fehlverhalten reagieren. Das Ergebnis: Bei unerwarteten Gesten weiteten sich die Pupillen stärker – ein körperliches Signal dafür, dass etwas nicht den Erwartungen entspricht.

Moderation: Yve Fehring

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