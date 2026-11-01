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Waldbrände geraten in Europa immer häufiger außer Kontrolle. 2025 brannten mehr als eine Million Hektar Wald. Selbst modernste Technik stößt an ihre Grenzen. (Feuerwehrmann löscht Brand / Montage)

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NANO Doku: Waldbrände: Leben mit dem Feuer

Waldbrände geraten in Europa immer öfter außer Kontrolle. 2025 brannten mehr als eine Million Hektar Wald. Selbst modernste Technik stößt an ihre Grenzen. Wie leben wir künftig mit Feuer?

Produktionsland und -jahr:
2026
Datum:
Sendetermin
12.11.2026
20:15 - 21:00 Uhr

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teaser nano doku mit logo

NANO Doku

Mehr als 90 Prozent aller Waldbrände werden vom Menschen ausgelöst. Extreme Hitze, Dürre und trockene Böden verschärfen die Brandgefahr. Von Gegenfeuern bis zu klimaresilienten Wäldern entwickeln Forschende neue Konzepte. Denn Löschen allein reicht nicht mehr.

Wind, Gelände und Vegetation

In Spanien kämpft die Waldbrandspezialeinheit BRIF an vorderster Front gegen Großbrände. Statt auf direkte Löschangriffe zu setzen, entziehen die Einsatzkräfte dem Feuer den Brennstoff - mit Gegenfeuern und Verteidigungslinien, also gezielt angelegten oder natürlichen Schneisen ohne brennbares Material.

Alexander Held vom European Fire Institute in Bonn zeigt, wie sich Feuerwehren in Deutschland in Zukunft besser auf Vegetationsbrände einstellen können. Wer Feuer bekämpfen will, muss zunächst Wind, Gelände und Vegetation lesen können. Doch wirksame Feuerökologie beginnt viel früher – bevor es überhaupt zu Extremfeuern kommt.

Kontrollierte Feuer zur Prävention

In Spanien sollen dazu gezielt sogenannte Brennstoff-Lücken geschaffen werden: Bereiche, in denen trockenes Gras, Gestrüpp und andere leicht brennbare Vegetation reduziert werden. In Portugal werden kontrollierte Feuer zur Prävention eingesetzt. In Deutschland untersucht Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, wie klimaresistente Laubmischwälder die Brandgefahr senken und wie sich verbrannte Wälder künftig erholen können.

Die "NANO Doku" erzählt von einer neuen Realität: Vegetationsbrände werden zur dauerhaften Aufgabe von Feuerwehr, Forstwirten, Ökologen, Landwirtschaft und Gesellschaft. Mit dem Feuer leben zu lernen, heißt, es besser zu verstehen, klüger zu löschen und dafür zu sorgen, dass aus einem Funken kein Extrembrand wird.

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