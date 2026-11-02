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  4. Artensterben trotz Konferenzen: Wer schützt die Natur? | NANO

Wissen

Artenkonferenz ohne Biss: Wo bleibt der Plan?

Acht Millionen Arten brauchen Schutz, doch die UN-Konferenz in Armenien liefert vor allem Absichtserklärungen. Warum fehlen verbindliche Maßnahmen? Wer kontrolliert den Naturschutz?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 17.08.2031

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NANO

NANO Themen

Wer kontrolliert den Naturschutz?

Im Nationalpark Kellerwald-Edersee funktioniert der Naturschutz vorbildlich. Doch Nationalparks machen nur 0,6 Prozent der Fläche Deutschlands aus. Für wirksamen Naturschutz braucht es mehr Schutzgebiete. Deren Kontrolle und Betreuung werden jedoch durch den zunehmenden Personalmangel erschwert.

Mit Gesprächsgast: Dr. Christof Schenck, Biologe und Naturschützer, Zoologische Gesellschaft Frankfurt

40 Jahre nach dem Chemieunfall Schweizerhalle

Im November 1986 brennt bei Basel eine Lagerhalle des Chemiekonzerns Sandoz. Mit dem Löschwasser gelangen rund 20 Tonnen Schadstoffe in den Rhein. Hunderte Kilometer flussabwärts sterben Fische und Aale. Zeitzeugen blicken zurück, eine Umweltwissenschaftlerin erklärt die Folgen und die Bedeutung der Katastrophe für strengere Sicherheitsauflagen.

Science Date mit Didier Queloz: Sind wir allein im All?

Gibt es Leben auf anderen Planeten? Astrophysiker und Nobelpreisträger Didier Queloz, Entdecker des ersten Planeten bei einem sonnenähnlichen Stern außerhalb unseres Sonnensystems, spricht über die Suche nach außerirdischem Leben. Trotz Milliarden möglicher Welten hält er es für denkbar, dass der Mensch derzeit die einzige hochentwickelte Zivilisation der Galaxie ist.

Olaf Köller spricht im Science Date über Schulreformen, sinkende Schülerleistungen und die Zukunft der Schule. Einblick in drängende Bildungsfragen.
Wissen -

Hallo, ist da draußen wer?

Nobelpreisträger und Astrophysiker Didier Queloz glaubt, dass die meisten außerirdischen Zivilisationen schnell wieder verschwinden.

Sendungsbereich:
Science Dates

Moderation: Ingolf Baur

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