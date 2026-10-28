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  4. Wie gefährdet ist der Amazonas heute wirklich? | NANO

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Lulas Wahlsieg: Rettung für Brasiliens Regenwald?

Der Wahlsieg allein stoppt die Zerstörung nicht. Profitgier, Kriminalität, Dürren und Waldbrände verhindern, dass der Amazonas zuverlässig als CO₂-Speicher fungiert. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 28.10.2031

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NANO

NANO Themen

Brasilien kämpft um den Amazonas

Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will die illegale Abholzung des Amazonas bis 2030 stoppen. Zwar sind die Rodungen deutlich zurückgegangen, doch wirtschaftliche Interessen, Umweltkriminalität und der Klimawandel bedrohen den Regenwald weiter. Ob Lula sein Ziel erreicht, ist entscheidend für Artenvielfalt, Klimaschutz und die Rolle des Amazonas als CO₂-Speicher.

Mit Gastgespräch: Nico Wunderling, Klimaforscher, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Rettungsversuch für die Sewanforelle

Die Sewanforelle war einst prägend für das Ökosystem des armenischen Sewansees. Überfischung, eingeschleppte Arten und sinkende Wasserstände haben ihren Bestand stark geschwächt. Fischzüchter und Naturschützer Tigran setzt auf Nachzucht und die Aussetzung von Jungfischen. Doch Klimawandel, Verschmutzung und steigende Temperaturen gefährden den See weiterhin.

Ein persischer Leopard blickt in die Kamera
Wissen -

Last One Living

Gefahr fürs Ökosystem Kaukasus: Wie lassen sich bedrohte Großkatzen, seltene Fischarten und geschützte Insekten vor dem Aussterben bewahren? Warum das Artensterben in Armenien unsere Lebensg...

Sendungsbereich:
NANO Doku

Tokios Samurai gegen den Müll

Tokio zählt zu den saubersten Großstädten der Welt. Damit das so bleibt sammelt eine Tanztruppe als traditionelle Kämpfer verkleidet Müll ein. Statt eines Schwertes benutzen die «Müll-Samurais» Abfallzangen. Mit ihrer ungewöhnlichen Performance wollen sie Menschen erreichen, sensibilisieren und zum Mitmachen motivieren. Die Idee findet Anklang auf der Straße und in den sozialen Medien.

Moderation: Eric Mayer

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