Wissen
Aufholjagd gegen Chinas Rohstoffmacht
China dominiert den Markt für Seltene Erden und kritische Rohstoffe. Mit dem Critical Raw Materials Act will Europa Produktion, Verarbeitung und Recycling ausbauen. Reicht das für mehr Unabhängigkeit?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 27.10.2031
NANO Themen
Europas Kampf um Rohstoffe
Seltene Erden und kritische Rohstoffe sind Schlüsselressourcen für Energiewende, Digitalisierung und Verteidigung. Der Markt wird bislang von China dominiert, wodurch Europa in eine starke Abhängigkeit geraten ist. Mit dem „Critical Raw Materials Act“ will die EU gegensteuern. Ob der Weg zu mehr Unabhängigkeit gelingt, bleibt jedoch offen.
Biodiversität sichert unser Überleben
Jede 8. Art ist vom Aussterben bedroht. Warum das Verschwinden einzelner Arten zum Kollaps ganzer Ökosysteme führen kann, zeigt die Suche von Ingolf Baur nach einem der letzten zehn Brutpaare des eurasischen Graukranichs in Armenien.
Problematische Tierzucht
Die Idee, ausgestorbene Tiere zurückzubringen, fasziniert seit Jahrzehnten. Bereits in den 1920er-Jahren versuchten Forscher, den Auerochsen durch Nachzüchtungen wieder entstehen zu lassen. Daraus gingen die sogenannten Heck-Rinder hervor, von denen heute rund 3.000 Tiere existieren. Über Sinn, Nutzen und historische Hintergründe dieser Zucht wird bis heute kontrovers diskutiert.