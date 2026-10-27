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  4. Europas Rohstoffproblem: Die große Abhängigkeit von China | NANO

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Aufholjagd gegen Chinas Rohstoffmacht

China dominiert den Markt für Seltene Erden und kritische Rohstoffe. Mit dem Critical Raw Materials Act will Europa Produktion, Verarbeitung und Recycling ausbauen. Reicht das für mehr Unabhängigkeit?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 27.10.2031

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NANO Themen

Europas Kampf um Rohstoffe

Seltene Erden und kritische Rohstoffe sind Schlüsselressourcen für Energiewende, Digitalisierung und Verteidigung. Der Markt wird bislang von China dominiert, wodurch Europa in eine starke Abhängigkeit geraten ist. Mit dem „Critical Raw Materials Act“ will die EU gegensteuern. Ob der Weg zu mehr Unabhängigkeit gelingt, bleibt jedoch offen.

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NANO Doku

Problematische Tierzucht

Die Idee, ausgestorbene Tiere zurückzubringen, fasziniert seit Jahrzehnten. Bereits in den 1920er-Jahren versuchten Forscher, den Auerochsen durch Nachzüchtungen wieder entstehen zu lassen. Daraus gingen die sogenannten Heck-Rinder hervor, von denen heute rund 3.000 Tiere existieren. Über Sinn, Nutzen und historische Hintergründe dieser Zucht wird bis heute kontrovers diskutiert.

Moderation: Eric Mayer

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