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Der Detusche Umweltpreis zählt zu den höchstdotierten Umweltpreisen Europas. Er würdigt Leistungen, die entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beigetragen haben.

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Deutscher Umweltpreis 2026

Die Auszeichnung geht an die Juristin Roda Verheyen für ihren Meilenstein im Klimarecht und an den Ingenieur Klaus Vossenkaul für seine Gewässerschutz-Technik. Beide Preisträger engagieren sich fürs Klima.

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Den Festakt auf Youtube miterleben

Logo: Deutscher Umweltpreis - Preisverleihung
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Livestream Festakt Deutscher Umweltpreis

Der offizielle Livestream zum Festakt startet am Sonntag, den 25. Oktober 2026, um 11:00 Uhr

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Die Preistäger:innen

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Roda Verheyen erhält Deutschen Umweltpreis

Dr. Roda Verheyen wird für ihren Meilenstein im Klimarecht geehrt. Die Juristin verwandelt abstrakte Gesetze in wirksamen Klimaschutz und treibt damit die globale Klimagerechtigkeit voran.

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Klaus Vossenkaul erhält Deutschen Umweltpreis

Dr. Klaus Vossenkaul wird für seine revolutionäre Abwasserreinigung geehrt. Seine innovative Membranfilter-Technik spart massiv Energie und schützt Gewässer hocheffizient vor Mikroplastik.

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Info zum Deutschen Umweltpreis

Seit 1993 verleiht die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU, Osnabrück). Die Auszeichnung in Höhe von 500.000 Euro zählt zu den höchstdotierten Umweltpreisen Europas. Der Preis würdigt Leistungen, die entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beigetragen haben bzw. in Zukunft zu einer deutlichen Umweltentlastung beitragen werden.

Die Preisverleihung findet am 25. Oktober 2026 im Eurogress Aachen statt und wird von. Die Preise werden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht.

Das Logo des Deutschen Umweltpreises
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Externer Link: Deutscher Umweltpreis

Mit Preis werden "Einsatz und Leistungen geehrt, die jetzt und zukünftig entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beitragen“.

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