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Deutscher Umweltpreis 2026
Die Auszeichnung geht an die Juristin Roda Verheyen für ihren Meilenstein im Klimarecht und an den Ingenieur Klaus Vossenkaul für seine Gewässerschutz-Technik. Beide Preisträger engagieren sich fürs Klima.
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Die Preistäger:innen
Info zum Deutschen Umweltpreis
Seit 1993 verleiht die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU, Osnabrück). Die Auszeichnung in Höhe von 500.000 Euro zählt zu den höchstdotierten Umweltpreisen Europas. Der Preis würdigt Leistungen, die entscheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beigetragen haben bzw. in Zukunft zu einer deutlichen Umweltentlastung beitragen werden.
Die Preisverleihung findet am 25. Oktober 2026 im Eurogress Aachen statt und wird von. Die Preise werden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht.