Rettet die Erde

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Wie Wasser Frieden stiftet
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Reich ernten, wo Wasser fehlt
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Beschützer des Mittelmeers
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Der Mensch ist zum wichtigsten Einflussfaktor auf den Zustand der Erde geworden. Seine Spuren lassen sich nicht mehr verwischen. Wissenschaftler sprechen vom Anthropozän - dem Zeitalter des Menschen.
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