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ein blau bemaltes Kindergesicht, darauf in grün und erdtönen die Kontinente
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Rettet die Erde

Der Mensch ist zum wichtigsten Einflussfaktor auf den Zustand der Erde geworden. Seine Spuren lassen sich nicht mehr verwischen. Wissenschaftler sprechen vom Anthropozän - dem Zeitalter des Menschen.

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Kultur -

Eckart von Hirschhausen im Klimahaus Bremerhaven

Für den "Museums-Check" geht Markus Brock auf Weltreise im Klimahaus Bremerhaven. Eine hautnahe Expedition entlang des achten Längengrads durch Alpen, Wüste, Antarktis und Südseeinseln.

Sendungsbereich:
Museums-Check

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