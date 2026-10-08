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  4. Forscher graben Geheimnis des Schwarzen Todes aus | NANO

Wissen

Labortod bringt alte Seuche ins Rampenlicht

Ein rätselhafter Todesfall in einem sibirischen Seuchenlabor. War es die Pest? Genanalysen aus einem Erfurter Pestgrab zeigen: Der Erreger hat sich seit dem Mittelalter kaum verändert und besitzt noch Pandemie-Potenzial.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 08.10.2031

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NANO Themen

Neues vom Schwarzen Tod

Ein interdisziplinäres Forschungsteam untersucht ein Massengrab der Pestzeit bei Erfurt. Es handelt sich dabei um den ersten durch systematische Suche gefundenen Begräbnisort der Opfer des „Schwarzen Todes“ in Europa. Die Analysen zeigen: Die Erreger unterscheiden sich kaum von heute vorkommenden Peststämmen.

Rückkehr zum Mond

Ab 2028 sollen wieder Menschen auf dem Mond landen. Dieses Ziel verfolgt die US-Raumfahrtbehörde NASA. Am neuen Wettlauf zum Mond beteiligen sich auch Schweizer Forschende mit Erkundungsrobotern, Fahrzeugen und Konzepten für den Aufbau einer Mondstation.

Eltern-Burnout

Perfektionismus, Leistungsdruck, widersprüchliche Erziehungsratgeber und eine ungleiche Verteilung der Care-Arbeit können Eltern langfristig erschöpfen. Rund fünf Prozent entwickeln ein Burnout. Häufig betroffen sind gut informierte Eltern, die wissenschaftliche Erkenntnisse als unverrückbare Vorgaben verstehen. Das Stresssyndrom kann körperliche und psychische Beschwerden bis hin zu Suizidgedanken auslösen

Wissen -

Eltern-Burnout

Perfektionismus, widersprüchliche Erziehungsratgeber, Leistungsdruck und ungerechte Verteilung der Care Arbeit: bei Eltern auf Dauer ein Rezept für chronische Erschöpfung.

Sendungsbereich:
NANO Doku
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Vorab

Wie Oktopusse ihre Arme nutzen

Forschende haben beobachtet, dass Oktopoden bevorzugte Arme nutzen. Je nach Aufgabe kommen die acht Arme unterschiedlich häufig zum Einsatz. Vor allem die vorderen vier Arme werden zum Tasten und Greifen genutzt und übernehmen knapp zwei Drittel aller Aktionen. Die hinteren Arme dienen überwiegend der Fortbewegung. Alle acht Arme werden selten gleichzeitig genutzt.

Moderation: Ingolf Baur

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