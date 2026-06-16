In vielen Disziplinen ist sie der „Hit“: Die One-Health-Strategie - ein ganzheitlicher, fachübergreifender Ansatz, der die Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und der gemeinsamen Umwelt als untrennbare Einheit betrachtet. Ziel ist durch die Zusammenarbeit von Medizin, Tiermedizin, Umweltwissenschaften und Politik, dieses Zusammenwirken besser zu verstehen und entsprechend präventiv handeln zu können. So sollen Tierseuchen, Zoonosen - also die Übertragung von Erregern von Tieren auf den Menschen - und entsprechend auch Pandemien verhindert werden. In Deutschland koordiniert das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems die One-Health Forschung.