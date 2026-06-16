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Rekrutierung im Chat: Wie Wegwerf-Agenten entstehen
Ein Foto schießen, ein Paket abholen, Geld verdienen – so werden Ahnungslose über Social Media und Messenger von fremden Geheimdiensten angeworben. Was harmlos klingt, kann Teil von Spionage sein. Am Ende drohen lange Haftstrafen.
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Es beginnt oft leise: eine Nachricht im Chat, ein Angebot für ein paar hundert Euro, eine scheinbar einfache Aufgabe. Ein Foto hier, ein kurzer Blick dort, vielleicht ein Paket abholen und weiterleiten. Doch genau solche harmlos wirkenden Schritte stehen im Zentrum eines wachsenden Sicherheitsproblems in Deutschland.
Wegwerf-Agenten: Spione ohne Ausbildung
Sicherheitsbehörden sprechen von „Wegwerf-Agenten“ oder Low-Level-Agenten. Gemeint sind Personen ohne Geheimdienstausbildung, die über Social Media oder Messenger angeworben werden. Hinter den Anfragen sollen laut Ermittlern häufig ausländische Nachrichtendienste stehen, insbesondere Russland. Die Betroffenen werden gezielt in kleinen Schritten eingesetzt, oft ohne zu wissen, wofür ihre Handlungen am Ende dienen: Ein Aufrag aus dem Schatten.
Kleine Handlungen, große Wirkung für die Geheimdienste
Die Aufgaben wirken isoliert betrachtet harmlos: Fotos von Gebäuden, das Beobachten von Abläufen oder der Transport von Paketen mit zusätzlicher Tarnung. Doch aus vielen dieser Einzelinformationen lassen sich Muster ableiten – über kritische Infrastruktur, militärische Standorte oder logistische Wege. Genau darin liegt die Brisanz: Die eigentliche Wirkung entsteht erst im Zusammenspiel vieler kleiner Aufträge.
Warum das Laien-Agentenleben gefährlich ist – und was den Beteiligten droht
Das System funktioniert, weil Auftraggeber im Hintergrund bleiben und die Ausführenden leicht austauschbar sind. Sicherheitsbehörden sehen darin eine Form hybrider Kriegsführung, die auf verdeckte Destabilisierung setzt. Für die Beteiligten selbst kann das gravierende Folgen haben: Ermittlungen, Anklagen wegen Spionage oder Sabotage und mehrjährige Haftstrafen sind möglich. Oft endet ein scheinbar einfacher Nebenverdienst in einem schweren Strafverfahren – mit langfristigen Konsequenzen für das eigene Leben.