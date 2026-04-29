Wissen
Am Limit? Europa heizt sich rasant auf
Flüsse ohne Wasser, überhitzte Ozeane, 139 Mrd. Tonnen Eis weg: Der neue Copernicus-Klimabericht zeigt das ganze Drama der Erderwärmung. Bringt eine Koalition der Willigen aus 50 Ländern in Kolumbien jetzt Taten?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 29.04.2031
NANO Themen
Hitzerekorde und Handlungsdruck
Der heute veröffentlichte European State of the Climate Report belegt mit neuen Rekorddaten die dramatische Beschleunigung der Erderwärmung, insbesondere in Europa. Während Hitzewellen, schmelzende Gletscher und sich aufheizende Meere immer größere Teile des Kontinents erfassen, sucht eine internationale Konferenz in Kolumbien nach konkreten Wegen für einen Ausstieg aus den fossilen Energien. Bewusst ohne große Emittenten wie die USA, Russland und China formiert sich dort eine „Koalition der Willigen“, die Stillstand nicht länger akzeptieren will. Der Ruf nach Taten wird lauter – die Zeit zum Handeln immer kürzer.
Mit Gespräch: Karsten Schwanke, Meteorologe und ARD-Wettermoderator
Chinas Grüne Energie - wie uns China überholt
China ist weltweit führend beim Ausbau erneuerbarer Energien. Insbesondere bei Solar- und Windenergie. Auch bei der Produktion von Solar-Modulen und Windturbinen ist das Land spitze. Jetzt fährt China auch die Herstellung von Wärmepumpen massiv nach oben – dank staatlicher Subventionen. Dennoch: Die Volksrepublik ist einer der weltgrößten Klimasünder. Nach wie vor setzt das Land auf Kohle, Gas und Öl. Reicht der Ausbau der Erneuerbaren, um Chinas Emissionen schnell zu bremsen?
Let’s sweat! Warum Schwitzen gesund ist
Schwitzen gehört nicht zu den beliebtesten Körperfunktionen. Doch die Rolle, die Schweiß für unser Überleben spielt, wird oft unterschätzt. Mit diesem hocheffektiven Kühlsystem können wir unsere Körpertemperatur konstant regulieren. Wissenschaftler entdecken den Schweiß als wertvolle Informationsquelle. Was verrät die besondere Körperflüssigkeit über Krankheiten, Ernährung, Fitness und sogar unsere DNA?
Hummeln als Gärtner der Zukunft
Hummeln besitzen erstaunliche Strategien, um ihren Nahrungsbedarf zu sichern: Sie erkennen besonders ergiebige Blüten und können Pflanzen sogar dazu bringen, früher zu blühen. Da steigende Temperaturen infolge des Klimawandels die Bestäuber bereits zeitiger aktiv werden lassen, wächst im Frühjahr der Druck, ausreichend Pollen für sich und ihre Larven zu finden. Fehlt dieses Angebot, beißen Hummeln gezielt kleine Einschnitte in die Blätter bestimmter Pflanzen. Diese Verletzungen können den Beginn der Blüte um bis zu vier Wochen vorziehen. Wie genau dieser Mechanismus funktioniert, ist wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt – doch als Anpassung an den Klimawandel erweist er sich als äußerst wirkungsvoll.