Hummeln besitzen erstaunliche Strategien, um ihren Nahrungsbedarf zu sichern: Sie erkennen besonders ergiebige Blüten und können Pflanzen sogar dazu bringen, früher zu blühen. Da steigende Temperaturen infolge des Klimawandels die Bestäuber bereits zeitiger aktiv werden lassen, wächst im Frühjahr der Druck, ausreichend Pollen für sich und ihre Larven zu finden. Fehlt dieses Angebot, beißen Hummeln gezielt kleine Einschnitte in die Blätter bestimmter Pflanzen. Diese Verletzungen können den Beginn der Blüte um bis zu vier Wochen vorziehen. Wie genau dieser Mechanismus funktioniert, ist wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt – doch als Anpassung an den Klimawandel erweist er sich als äußerst wirkungsvoll.