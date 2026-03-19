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NANO Doku: Let’s sweat! – Warum Schwitzen gesund ist
Mit unserem eigenem Kühlsystem können wir die Körpertemperatur konstant regulieren. Was verrät diese besondere Körperflüssigkeit über Krankheiten, Ernährung, Fitness und unsere DNA?
- Produktionsland und -jahr:
- Kanada 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 30.04.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
Sozialwissenschaftler Anthony Morgan begibt sich auf eine schweißtreibende Reise. In Finnland trifft er eine "Saunaelfe" und lernt das Lieblingsritual der Nordeuropäer kennen. In verschiedenen Experimenten stellt er sich in den Dienst der Wissenschaft: Der Journalist unterzieht sich einer Schweißanalyse und lässt sich in einem überhitzten Raum an die körperlichen Grenzen bringen. So wird seine Feuchtkugeltemperatur bestimmt - eine Messgröße, die im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit eine wichtige Rolle spielt.
Wo liegen die Grenzen dieses genialen Kühlsystems der Natur?
Kann Schwitzen uns auch in Zukunft einen evolutionären Vorteil verschaffen? "Der Mensch hat eine zehnmal höhere Dichte an Schweißdrüsen in der Haut als andere Primaten" erklärt Genetikerin Yana Kamberov in Philadelphia. Schwitzen kann auch krankhaft sein. Thorax Chirurg Kashif Irshad operiert eine junge Patientin, die an Hyperhidrose - übermäßigem Schwitzen - leidet. Für sie beginnt ein Leben ohne ständige Scham.