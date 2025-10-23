Hauptnavigation

Olaf Köller: "Mit der Schulbildung geht es den Bach runter"

Science Date spricht der Bildungsforscher Olaf Köller über die dringenden Probleme im deutschen Bildungssystem. Warum bleiben Noten gleich, obwohl die Leistungen sinken? Und wie sieht die Schule der Zukunft aus?

nano Science Dates Sendungstypical

Science Dates - Kluge Köpfe der Wissenschaft

Olaf Köller: "Wir haben heute die Situation, dass drei von zehn Schülerinnen und Schülern, wenn sie 15 sind, eigentlich nicht lesen, schreiben und rechnen können."

Warum geht Deutschlands Bildung baden?

Im Science Date mit Yve Fehring erklärt Olaf Köller die aktuellen Herausforderungen im deutschen Schulsystem. Trotz großer Diskussionen und Reformen passiert wenig – Lehrpläne ändern sich nur langsam. Der BIldungsforscher kritisiert das veraltete Bild von Schule und betont die Bedeutung moderner Schulkonzepte.

Welche Faktoren beeinflussen die schulische Leistung?

Olaf Köller beleuchtet, dass die Leistungen der Schüler sinken, während die Noten gleich bleiben. Ein Grund: Geringere Leistungsanforderungen. Auch soziale Herkunft spielt eine Rolle – Kinder aus benachteiligten Familien haben im Schnitt weniger sprachliche Förderung.

Wie wird die Schule der Zukunft aussehen?

Olaf Köller wünscht sich für die Schule von 2050 mehr Freiraum für individuelles Lernen. Kleine Gruppen, weniger Lehrkräfte und mehr kreative Entfaltung – das sind seine Visionen. Schulgebäude bleiben, doch die Unterrichtsgestaltung soll flexibler und moderner werden.

