Ob Olivenöl, Honig oder Käse, was wie ein hochwertiges EU-Produkt aussieht, ist es oft nicht. Immer häufiger landen Lebensmittel in unseren Regalen, die falsch etikettiert, gestreckt oder komplett gefälscht sind. Sie tragen Gütesiegel, Herkunftsangaben oder Bio-Labels, doch dahinter steckt oft minderwertige Ware aus dem Ausland. Die Folgen für lokale Landwirte sind jährliche Verluste von acht bis 12 Milliarden Euro. Für Verbraucher heißt das, sie zahlen für Qualität, bekommen aber oft das Gegenteil, mit möglichen Folgen für Gesundheit und Umwelt. Gegen diesen Betrug gibt es jetzt Gegenwehr: Forscher, Institutionen und Initiativen setzen auf neue Technologien, wie DNA-Analysen und einen digitalen Produktpass, der für echte Transparenz sorgen soll.