Wissen
Gletscher-Eis aus aller Welt: Einzigartiges Klimaarchiv in der Antarktis
Gletscher, die bald Geschichte sind: In der Antarktis entsteht ein extremes Tiefkühl-Archiv, das Eisproben aus aller Welt für die Zukunft rettet. Ein Wettlauf gegen die Zeit – und ein spektakuläres Projekt für die Klimaforschung.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 22.01.2031
In einer Eishöhle nahe der Forschungsstation Concordia lagern Eisbohrkerne aus aller Welt bei minus 50 Grad Celsius. Die ersten Proben stammen aus den Alpen, weitere aus den Anden und dem Kaukasus sollen folgen.
Eisbohrkerne gelten als wichtige Klimaarchive, da sie Informationen über Atmosphäre und Umwelt der Vergangenheit speichern. Das Projekt der Ice Memory Foundation soll künftigen Generationen ermöglichen, das Klima früherer Zeiten zu erforschen, selbst wenn viele Gletscher bereits verschwunden sind.