Trump lässt nicht locker. Bei seinem Plan, Grönland zu einem Teil der USA zu machen, droht der amerikanische Präsident nun mit Strafzöllen für die europäischen Länder, die sich hinter Dänemark und Grönland stellen. Was will er mit der größten Insel der Welt? Neben militärischen Interessen und der Absicherung der nationalen Sicherheit der USA sind es wohl die durch den Klimawandel neu entstehenden Handelsrouten, die Trump kontrollieren will. Zudem ist Grönland auch eine wahre Schatzinsel: In der Erde liegen verschiedene Metalle, Gold, Diamanten und es werden auch große Vorkommen Seltene Erden vermutet. Jedoch lassen sich die Rohstoffe in Grönland schwer finden und abbauen.