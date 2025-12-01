Wissen
Emma Hodcroft - Die Virologin, die uns die Zukunft erklärt
Sie ist eine der führenden Virologinnen der Welt. Sie hat Nextstrain mitentwickelt, eine Plattform, die Virusmutationen in Echtzeit verfolgt. Ihr Wissen über die Evolution von Viren machen sie unverzichtbar. Ingolf Bauer hat Emma Hodcroft für ein Science Date getroffen.
Emma Hodcroft: Eine führende Virologin der Zukunft
Emma Hodcroft, 2025 von Nature als eine der Wissenschaftlerinnen bezeichnet, auf die in den kommenden Jahren besonderes Augenmerk gelegt werden soll, ist eine Virologin aus Basel. Sie hat sich als Expertin für Virusmutation und -evolution etabliert und ist Mitentwicklerin der Plattform Nextstrain, die die Ausbreitung von SARS-CoV-2 in Echtzeit verfolgt.
Verantwortung in der Pandemiekommunikation
Während der Corona-Pandemie wurde Hodcroft zu einer der bedeutendsten Stimmen in der Wissenschaftskommunikation. Sie setzte sich intensiv dafür ein, korrekte wissenschaftliche Informationen bereitzustellen, wobei sie viel Zeit in die Recherche und die Anschaulichkeit ihrer Beiträge investierte, um die Öffentlichkeit zu informieren und Missverständnissen entgegenzuwirken.
Wissenschaft unter Druck und der Kampf für die Zukunft
Hodcroft äußert Besorgnis über den Rückgang der Unterstützung für wichtige Forschungsfelder in den USA, insbesondere im Bereich der mRNA-Impfstoffentwicklung. Sie betont, wie wichtig gut finanzierte und gut kommunizierte wissenschaftliche Forschung für die Zukunft der öffentlichen Gesundheit ist, auch wenn der Druck auf die Wissenschaft wächst.
Ingolf Baur hat Emma Hodcroft für ein Science Date getroffen.