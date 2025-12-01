Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. Science Dates
  4. Emma Hodcroft: Warum Viren so unvorhersehbar sind | Science Date
Ingolf Baur im Gespräch mit Emma Hodcroft

Wissen

Emma Hodcroft - Die Virologin, die uns die Zukunft erklärt

Sie ist eine der führenden Virologinnen der Welt. Sie hat Nextstrain mitentwickelt, eine Plattform, die Virusmutationen in Echtzeit verfolgt. Ihr Wissen über die Evolution von Viren machen sie unverzichtbar. Ingolf Bauer hat Emma Hodcroft für ein Science Date getroffen.

Datum:

Mehr

nano Science Dates Sendungstypical

Science Dates - Kluge Köpfe der Wissenschaft

Emma Hodcroft: Eine führende Virologin der Zukunft

Emma Hodcroft, 2025 von Nature als eine der Wissenschaftlerinnen bezeichnet, auf die in den kommenden Jahren besonderes Augenmerk gelegt werden soll, ist eine Virologin aus Basel. Sie hat sich als Expertin für Virusmutation und -evolution etabliert und ist Mitentwicklerin der Plattform Nextstrain, die die Ausbreitung von SARS-CoV-2 in Echtzeit verfolgt.

Verantwortung in der Pandemiekommunikation

Während der Corona-Pandemie wurde Hodcroft zu einer der bedeutendsten Stimmen in der Wissenschaftskommunikation. Sie setzte sich intensiv dafür ein, korrekte wissenschaftliche Informationen bereitzustellen, wobei sie viel Zeit in die Recherche und die Anschaulichkeit ihrer Beiträge investierte, um die Öffentlichkeit zu informieren und Missverständnissen entgegenzuwirken.

Wissenschaft unter Druck und der Kampf für die Zukunft

Hodcroft äußert Besorgnis über den Rückgang der Unterstützung für wichtige Forschungsfelder in den USA, insbesondere im Bereich der mRNA-Impfstoffentwicklung. Sie betont, wie wichtig gut finanzierte und gut kommunizierte wissenschaftliche Forschung für die Zukunft der öffentlichen Gesundheit ist, auch wenn der Druck auf die Wissenschaft wächst.

Ingolf Baur hat Emma Hodcroft für ein Science Date getroffen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.