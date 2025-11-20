Hauptnavigation

Deutscher Zukunftspreis 2025: Finale voller Visionen

Der renommierte Innovationspreis würdigt Spitzenforschung, die unser Leben verändern kann. Drei Teams stehen mit ihren Projekten in der Endrunde: ein verrottbarer Kunststoff, ein Augenlaser gegen Kurzsichtigkeit und ein leichter Brennstoffzellenmotor für Lkw. Welches Projekt gewinnt?

Deutschland 2025
NANO

NANO

NANO Themen

Deutscher Zukunftspreis 2025

Was formt unsere Welt von morgen? Wer gestaltet die Technologien, die unser Leben verändern? Der Zukunftspreis 2025 gibt Antworten. Visionäre Ideen, bahnbrechende Forschung, mutige Köpfe – hier entsteht Zukunft. Wir stellen die Preisträger vor.

re.green: Earth Shot Preis

Wie retten wir unseren Planeten? Wer hat die Ideen, die wirklich etwas verändern? Der Earth Shot-Preis ist ein globaler Umweltpreis, der jährlich an fünf Preisträger für ihren Beitrag zum Umweltschutz verliehen wird. Zu den Gewinnern 2025 gehört re.green, Brasiliens größtes Netzwerk zur Wiederaufforstung des Regenwaldes.

Mit Gespräch: Gregor Steinbrenner, der auf der Klimakonferenz in Belém vor Ort ist.

Wissen -

Earthshot Preis für Regenwald-Retter

Aufforstung speichert CO2, bringt Artenvielfalt zurück und schafft Einkommen – genau das macht Brasiliens Aufforstungsnetzwerk re.green. Dafür gab’s den von globalen Umweltpreis.

NANO
NANO

Antike Kulinarik

Die antike Stadt Ephesos, die heute in der Türkei liegt, war eine der großen Städte in der römischen Kaiserzeit. 2022 haben Archäologinnen und Archäologen dort ein ehemaliges Gastronomieviertel freigelegt. Nun wollen sie mehr über den Speisplan der römischen Kaiserzeit erfahren.

Stoffwechsel-Update - was pusht unsere Energie?

Der Stoffwechsel ist das unsichtbare Kraftwerk unseres Körpers, das jede Bewegung und jeden Gedanken antreibt. In einem komplexen Zusammenspiel von Nährstoffen, Hormonen und Zellen entsteht die Energie, die wir täglich brauchen. Wenn wir uns ausgewogen ernähren und aktiv bleiben, läuft dieser Prozess auf Hochtouren. Stress, Schlafmangel und falsche Gewohnheiten können ihn jedoch ausbremsen. Wer seinen Stoffwechsel versteht, entdeckt den Schlüssel zu mehr Energie und Wohlbefinden.

Wissen -

Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?

Überraschende Erkenntnisse aus der Stoffwechselforschung: Warum manche Menschen trotz gesunder Ernährung zunehmen – und andere scheinbar mühelos schlank bleiben.

NANO Doku
NANO Doku

Moderation: Eric Mayer

