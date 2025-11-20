Hauptnavigation

  Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie? | NANO Doku
Neue Forschung erklärt, warum manche trotz Diät mehr zunehmen: Braunes Fett, Insulin im Gehirn und individuelle Stoffwechseltypen könnten die Antwort sein! Die zu sehende Grafik einer rennenden Frau mit Blitzen und buntem Gemüse zeigt den Einfluss von Ernährung und Energieverbrauch

Wissen

NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?

Kalorien zählen, Bewegung, ausgewogene Ernährung – und trotzdem nehmen Millionen Menschen zu. Warum? Neue Forschung zeigt: Der Stoffwechsel gerät aus der Balance – gesteuert vom Gehirn, beeinflusst durch Hormone und überraschend aktivem Fett.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
20.11.2025
20:15 - 21:00 Uhr

NANO Doku

Übergewicht und Stoffwechsel: Individuelle Energiehaushalte

Menschen mit Übergewicht haben nicht zwangsläufig einen trägen Stoffwechsel. Im Gegenteil: Manche verfügen über einen besonders sparsamen Energiehaushalt, ein evolutionärer Vorteil, der in Zeiten des Überflusses zum Nachteil wird. Der Endokrinologe Tim Hollstein erforscht, warum manche Menschen trotz vergleichbarer Ernährung und Bewegung deutlich mehr zunehmen als andere.

Braunes Fett und Stoffwechsel: Schneller Energieverbrauch

Einige Menschen verbrennen Energie sofort – dank aktivem braunem Fett, das Wärme statt Polster erzeugt. Diese Erkenntnisse könnten den Weg zu neuen, individuell zugeschnittenen Therapien ebnen.

Neue Methoden zur Untersuchung des Stoffwechsels

Zwei moderne Stoffwechselkammern am Helmholtz-Institut der Universitätsmedizin Leipzig eröffnen neue Forschungsansätze, um den menschlichen Energiestoffwechsel präziser zu untersuchen. So ist es möglich, unterschiedliche Stoffwechseltypen direkt zu vergleichen und individuelle Empfehlungen zu geben.

Das Gehirn als Stoffwechsel-Schaltzentrale: Insulin als Taktgeber

Auch das Gehirn rückt in den Fokus aktueller Forschung: Stephanie Kullmann vom Helmholtz-Institut an der Universität Tübingen interessiert sich dafür, wie Insulin auch dort als Taktgeber für den gesamten Stoffwechsel wirkt. Ungesunde Ernährung.

Ihre Studien zeigen, dass ungesunde Ernährung die Insulinsensibilität im Gehirn verringert – lange bevor sich Übergewicht auf der Waage zeigt. Die Erkenntnis: Übergewicht beginnt bereits im Kopf.

