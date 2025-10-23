Die Koalition für die Antarktis und den Südlichen Ozean (ASOC) fordert dringend ein besseres Management der Krillfischerei und die Einrichtung von Meeresschutzgebieten, insbesondere an der Antarktischen Halbinsel. Hintergrund ist ein Rückschritt bei Schutzmaßnahmen im Vorjahr. Die Mitglieder der CCAMLR (Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis) müssen nun entscheiden, ob sie handeln oder weitere Schäden für Tierwelt, Klima und das Vertrauen in die Meerespolitik riskieren. Verschärft wird die Lage, weil die Eisschmelze Schiffe weiter vordringen lässt und eine "Nature“-Studie auf schnelle, miteinander verknüpfte Klimaveränderungen in der Antarktis hinweist.