Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Hochfunktionale Depression erkennen: Symptome, Diagnose,Therapie

Wissen

Hochfunktionale Depression: Perfektion bis zum Zusammenbruch

Hochfunktionale Depression ist eine Form, bei der Betroffene trotz innerer Leere und Erschöpfung weiterhin leistungsfähig sind. Ein Weg aus der Krise ist die frühzeitige Erkennung, Therapie und das Überwinden von Scham.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.10.2030

Mehr

teaser nano

NANO

NANO vom 15. Oktober 2025

Hochfunktionale Depression

Eine Klinik rettete ihr das Leben: Claudia Kociucki, Sprachwissenschaftlerin, lebt mit hochfunktionaler Depression – einer wenig erforschten Form der Erkrankung, bei der Betroffene trotz innerer Leere und Erschöpfung im Alltag funktionieren. Jahrzehntelang ignorierte sie ihre Symptome, bis sie zusammenbrach. Heute spricht sie offen über ihre Erfahrung und engagiert sich für Aufklärung. Am Universitätsklinikum Münster wird die Erkrankung intensiv erforscht, um sie besser diagnostizieren und gezielter behandeln zu können.

Mit Gesprächsgast: Nicolas Rüsch, Sektion Public Mental Health, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II der Universität Ulm

Grenzverschiebung: Die Schweiz wächst aufgrund des Kliamwandels

Durch die Gletscherschmelze in den Alpen verschiebt sich die Grenze zwischen der Schweiz und Italien – besonders im Raum Matterhorn–Breithorn. Weil das Eis schwindet, verläuft die Grenzlinie nicht mehr über den Gletscher, sondern über den freigelegten Fels. Dadurch wächst die Schweiz um einige Hektar??, Italien verliert Fläche. Das führt vereinzelt zu politischen Spannungen – etwa um die Berghütte Rifugio Guide del Cervino, die nun auf Schweizer Gebiet liegt.

Randa - eines der gefährdetsten Dörfer der Alpen

Randa im Walliser Mattertal gilt als eines der gefährdetsten Dörfer der Alpen. Massive Hangrutschungen, Lawinengefahr und der tauende Permafrost bedrohen das Gebiet zunehmend – ähnlich wie im nahegelegenen Blatten. Der Klimawandel beschleunigt geologische Instabilität und verstärkt Naturgefahren wie Murgänge, Hochwasser und Gletscherabbrüche. Besonders alarmierend: Der Permafrost oberhalb Randa ist bereits teilweise verschwunden. Um das Dorf zu schützen, setzen Experten auf aufwendige Überwachungssysteme und Schutzbauten.

Moderation: Ingolf Baur

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.