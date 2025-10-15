Wissen
Hochfunktionale Depression: Perfektion bis zum Zusammenbruch
Hochfunktionale Depression ist eine Form, bei der Betroffene trotz innerer Leere und Erschöpfung weiterhin leistungsfähig sind. Ein Weg aus der Krise ist die frühzeitige Erkennung, Therapie und das Überwinden von Scham.
Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
- Verfügbar
- weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.10.2030
NANO vom 15. Oktober 2025
Hochfunktionale Depression
Eine Klinik rettete ihr das Leben: Claudia Kociucki, Sprachwissenschaftlerin, lebt mit hochfunktionaler Depression – einer wenig erforschten Form der Erkrankung, bei der Betroffene trotz innerer Leere und Erschöpfung im Alltag funktionieren. Jahrzehntelang ignorierte sie ihre Symptome, bis sie zusammenbrach. Heute spricht sie offen über ihre Erfahrung und engagiert sich für Aufklärung. Am Universitätsklinikum Münster wird die Erkrankung intensiv erforscht, um sie besser diagnostizieren und gezielter behandeln zu können.
Mit Gesprächsgast: Nicolas Rüsch, Sektion Public Mental Health, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II der Universität Ulm
Grenzverschiebung: Die Schweiz wächst aufgrund des Kliamwandels
Durch die Gletscherschmelze in den Alpen verschiebt sich die Grenze zwischen der Schweiz und Italien – besonders im Raum Matterhorn–Breithorn. Weil das Eis schwindet, verläuft die Grenzlinie nicht mehr über den Gletscher, sondern über den freigelegten Fels. Dadurch wächst die Schweiz um einige Hektar??, Italien verliert Fläche. Das führt vereinzelt zu politischen Spannungen – etwa um die Berghütte Rifugio Guide del Cervino, die nun auf Schweizer Gebiet liegt.
Randa - eines der gefährdetsten Dörfer der Alpen
Randa im Walliser Mattertal gilt als eines der gefährdetsten Dörfer der Alpen. Massive Hangrutschungen, Lawinengefahr und der tauende Permafrost bedrohen das Gebiet zunehmend – ähnlich wie im nahegelegenen Blatten. Der Klimawandel beschleunigt geologische Instabilität und verstärkt Naturgefahren wie Murgänge, Hochwasser und Gletscherabbrüche. Besonders alarmierend: Der Permafrost oberhalb Randa ist bereits teilweise verschwunden. Um das Dorf zu schützen, setzen Experten auf aufwendige Überwachungssysteme und Schutzbauten.