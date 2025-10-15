Wissen
Gespräch: Scham und Depression - Warum schweigen Betroffene?
Depression und Scham sind eng miteinander verbunden. Viele Betroffene fühlen sich aufgrund ihrer Krankheit unzulänglich oder schwach, was das Stigma verstärkt und die Suche nach Hilfe erschwert. Wir sprechen mit Porf. Nicolas Rüsch.
bis 15.10.2030
Hilfe für Betroffene
Das Programm “In Würde zu sich stehen“ (IWS) hat das Ziel, Selbststigma bei Erwachsenen mit psychischen Erkrankungen abzubauen. Die Betroffenen lernen dabei auch bewusst mit ihrer Scham umzugehen, um letztlich auch entscheiden zu können, ob und in welchem Rahmen sie mit ihrer Erkrankung offen umgehen wollen. Mehr Informationen unter dieser Email: iws@uni-ulm.de