  4. Scham und Stigma: Warum Depression oft im Verborgenen bleibt

Gespräch: Scham und Depression - Warum schweigen Betroffene?

Depression und Scham sind eng miteinander verbunden. Viele Betroffene fühlen sich aufgrund ihrer Krankheit unzulänglich oder schwach, was das Stigma verstärkt und die Suche nach Hilfe erschwert. Wir sprechen mit Porf. Nicolas Rüsch.

bis 15.10.2030

NANO

Psychisch stark

Hilfe für Betroffene

Das Programm “In Würde zu sich stehen“ (IWS) hat das Ziel, Selbststigma bei Erwachsenen mit psychischen Erkrankungen abzubauen. Die Betroffenen lernen dabei auch bewusst mit ihrer Scham umzugehen, um letztlich auch entscheiden zu können, ob und in welchem Rahmen sie mit ihrer Erkrankung offen umgehen wollen. Mehr Informationen unter dieser Email: iws@uni-ulm.de

Externer Link: In Würde zu sich stehen

IWS ist ein peer-geleitetes Programm zur Stigma-Bewältigung für Menschen mit psychischen Erkrankungen

NANO
Psychisch stark – Wege aus der Depression

Depressionen betreffen Millionen und bleiben doch oft unsichtbar. Der Programm-Schwerpunkt macht die Krankheit sichtbar.

