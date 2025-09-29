Immer noch Chaos an Flughäfen

Sie zählen zu den wichtigsten Nutztieren der Welt: Honigbienen. Doch obwohl ihr Wohlergehen entscheidend für unsere Ernährungssicherheit ist, wissen wir erstaunlich wenig darüber, was in einem Bienenstock wirklich passiert. Ein Forschungsteam der Universität Graz wagt nun erstmals einen Blick tief ins Innere des Bienenstaats – und zwar störungsfrei. Mithilfe von Hightech-Kameras, Robotik und künstlicher Intelligenz wollen sie das Leben im Stock lückenlos dokumentieren. Ihr Ziel: den Superorganismus „Bienenvolk“ besser zu verstehen, um ihn gezielter und nachhaltiger schützen zu können.