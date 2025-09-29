Wissen
Immer noch Chaos an Flughäfen
Nach dem Hackerangriff auf Check-in-Systeme von europäischen Flughäfen herrscht noch immer kein Normalbetrieb. Hätte die Cyber-Attacke verhindert werden können und falls ja, wie?
- Deutschland 2025
- bis 29.09.2030
NANO vom 29.09.2025
Pentest: Wie Hacker kritische Infrastruktur angreifen
Immer wieder ist es zuletzt zu Hackerangriffen gekommen, so etwa beim Flughafen Berlin Brandenburg oder beim Autohersteller Jaguar Land Rover. Doch auch vergleichsweise kleinere Unternehmen und Institutionen sind nicht vor Cyberangriffen gefeit. Den Schaden durch solche Angriffe schätzt der Verfassungsschutz für das Jahr 2024 auf rund 266 Milliarden Euro. Oftmals ist der Zugriff vor Ort ein Kinderspiel: laxe Sicherheitszugänge, unaufmerksame Mitarbeitende, offen liegende Datenkabel. Die „White Hats“ sind ethische Hacker und unterstützen Unternehmen im Aufbau und bei der Verbesserung ihrer Sicherheit.
Ein Penetrationstest deckt Schwächen auf
Ein Penetrationstest in einer digitalisierten Großbäckerei zeigt, wie leicht Hacker Zugriff auf zentrale Systeme, Produktionsabläufe und sensible Firmendaten erhal-ten können – teils mit einfachsten Mitteln. Veraltete Technik, ungesicherte Zugänge und fehlende Schutzmechanismen machen Angriffe möglich. IT-Experte Martin Wundram warnt: Solche Schwachstellen gibt es in vielen Unternehmen, denn die digitale Vernetzung nimmt ständig zu. Die Bäckerei-Geschäftsführer reagieren alarmiert, aber konstruktiv – sie sehen den Test als wichtige Chance, Sicherheitslücken zu schließen und das Risikobewusstsein zu stärken.
Nur im Krimi: Cyberattacken auf Herzimplantate
In der gestrigen „Tatort“-Folge sterben Menschen durch gehackte Herzimplantate. Experten bestätigen: Solche Hacks sind theoretisch möglich, aber aktuell nicht realistisch. Herzspezialist Andreas Häberlin betont, dass diese Geräte vor allem Leben retten. Während Cyberangriffe auf Spitäler zunehmen, sind Implantate bislang kein Ziel. Fazit: Der Krimi ist technisch korrekt, aber in der Realität besteht derzeit keine akute Gefahr.
Hightech im Bienenstock
Sie zählen zu den wichtigsten Nutztieren der Welt: Honigbienen. Doch obwohl ihr Wohlergehen entscheidend für unsere Ernährungssicherheit ist, wissen wir erstaunlich wenig darüber, was in einem Bienenstock wirklich passiert. Ein Forschungsteam der Universität Graz wagt nun erstmals einen Blick tief ins Innere des Bienenstaats – und zwar störungsfrei. Mithilfe von Hightech-Kameras, Robotik und künstlicher Intelligenz wollen sie das Leben im Stock lückenlos dokumentieren. Ihr Ziel: den Superorganismus „Bienenvolk“ besser zu verstehen, um ihn gezielter und nachhaltiger schützen zu können.