  4. 60.000 Menschen betroffen: PFAS verseucht Trinkwasser im Elsass

Trinkwasser-Krise im Elsass: PFAS macht Wasser ungenießbar

Das Grundwasser in der Region ist mit gefährlichen Chemikalien aus Flugzeuglöschmitteln belastet. Seit Mai 2025 gilt ein Trinkverbot für Risikogruppen – wie gefährlich ist diese Belastung?

Deutschland 2025
bis 28.08.2030

NANO

NANO vom 28. August 2025

Verunreinigtes Leitungswasser im Elsass

Im Elsass dürfen seit Mai 2025 Schwangere, Kranke, kleine Kinder und ältere Menschen kein Leitungswasser mehr trinken. Der Grund: Giftige PFAS-Chemikalien aus Löschmitteln des Flughafens EuroAirport bei Basel haben über Jahre das Grundwasser verunreinigt. Diese Stoffe gelten als gesundheitsgefährdend und können Krebs sowie neurologische Erkrankungen auslösen.

Mit Plasma gegen PFAS

PFAS – die sogenannten Ewigkeitschemikalien – stecken in vielen Alltagsprodukten wie Zahnseide, Pfannen oder Papierbechern. Sie sind extrem stabil und kaum abbaubar. Hoffnung macht ein innovatives Verfahren des Fraunhofer-Instituts, das mithilfe von Plasma PFAS aus belastetem Wasser vollständig entfernen kann.

Gemacht, um süchtig zu werden

TikTok trifft den Nerv der Zeit. Ziel ist es, die Nutzer: innen möglichst lange auf der App zu halten. TikTok analysiert ihr Klickverhalten in kürzester Zeit und passt die Inhalte auf die Bedürfnisse an. Der Algorithmus auf TikTok versorgt die noch nicht ausgereiften Hirne nonstop mit Kurzvideos. Problematisch wird dies besonders für depressive Jugendliche.

Science Date: Alena Buyx

Sollen wir eigentlich alles, was die Medizin kann, wirklich machen? Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigt sich die Medizinethikerin Alena Buyx. Sie ist auch Professorin an der TU München und wird 28. August 2025 im Wechsel mit Stephanie Rohde die neue Sendung NANO Talk moderieren. Unsere Moderatorin Yve Fehring hat die Wissenschaftlerin in München getroffen.

Ethisches Ringen: Alena Buyx über Medizin am Limit

KI, Triage, Sterbehilfe - Maschinen, die Diagnosen stellen. Klingt futuristisch, ist aber Realität. Was, wenn wir die Kontrolle ganz verlieren? Alena Buyx über ethische Dilemmas unserer Zeit.

Science Dates

Hunger macht Hummeln erfinderisch

Um ihren Hunger zu stillen, haben Hummeln einige Tricks auf Lager: Sie können Blumen analysieren und erkennen, welche von ihnen am meisten Pollen und Nektar hat. Außerdem können sie Pflanzen auch so manipulieren, dass diese zeitiger anfangen zu blühen. Da es durch den Klimawandel immer früher im Jahr wärmer wird, werden auch die Bestäuber eher aktiv.

Moderation: Eric Mayer

